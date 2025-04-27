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Ağrı'da Kaybolan Abdülkadir Kahraman Sağ Olarak Bulundu

Ağrı'da Kaybolan Abdülkadir Kahraman Sağ Olarak Bulundu
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Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde kaybolan Abdülkadir Kahraman, yapılan yoğun arama çalışmaları sonucunda sabaha karşı sağ olarak bulundu. Kahraman'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde kaybolan Abdülkadir Kahraman, gece boyunca süren arama çalışmalarının ardından sabaha karşı sağ olarak bulundu.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi Süzgeçli köyünde ikamet eden Abdülkadir Kahraman'dan 26 Nisan günü saat 12.00'den itibaren haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatıldı. Eleşkirt İlçe Jandarma Komutanlığından yapılan ihbarda, Kahraman'ın daha önce psikolojik sorunlar nedeniyle iki kez evinden kaçtığı, ilkinde İstanbul, ikincisinde ise Van ilinde bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

İhbar üzerine, Ağrı AFAD Müdürlüğü tarafından bir müdür, dört arama kurtarma teknisyeni, bir araç, bir amfibik araç ve bir drone ekibi olay bölgesine sevk edildi. Ekibimiz Aydoğdu köyüne ulaştığında, Eleşkirt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Süzgeçli ve Aydoğdu köylerinde yaptığı aramalar sonucunda, Kahraman'ın Tutak ilçesi Dibelek köyü civarında görüldüğü bilgisine ulaşıldı.

Bu bilgi üzerine arama çalışmaları Eleşkirt ve Tutak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte Dibelek ve Mızrak köyleri çevresinde yoğunlaştırıldı. Ancak olumsuz hava ve arazi şartları ile vatandaşın tam olarak nerede olduğunun bilinmemesi nedeniyle saat 02.29'da arama çalışmalarına ara verildi.

Sabaha karşı ise devriye gezen Jandarma ekipleri tarafından kayıp vatandaş, Tutak ilçesi Dibelek köyü civarında sağ olarak bulundu. Kahraman'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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