Ağrı Valisi Koç: 'Devletin gücü ve kararlılığı her şartta sahadadır

Kasım ayı güvenlik raporunu açıklayan Ağrı Valisi Mustafa Koç, suçla mücadelenin tüm birimlerin eşgüdümüyle kesintisiz sürdüğünü belirterek il genelindeki operasyonlara dair son verileri paylaştı.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, Kasım ayına ilişkin asayiş ve güvenlik verilerini kamuoyuyla paylaştı. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper ve İl Emniyet Müdürü Göksel Önder'in de katıldığı toplantıda Koç, her bir vatandaşın kendisini güvende ve değerli hissettiği bir şehir hedefi doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirterek, "Suç ve suçluyla mücadelede devletimizin gücü sahada en güçlü şekilde hissedilmekte; terörle, uyuşturucuyla, kaçakçılıkla ve her türlü asayiş sorunuyla mücadelemiz taviz vermeden devam etmektedir" dedi.

Vali Koç'un paylaştığı verilere göre, Kasım ayında kişilere karşı işlenen suçlarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 oranında azalma yaşandı. 242 olayın yüzde 99'u aydınlatıldı. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 32 düşüş görülürken, 34 olayın yüzde 89'u çözüme kavuşturuldu. Ayrıca aranan 48 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Terörle mücadele kapsamında 2025 yılı Kasım ayında il genelinde 40 operasyon düzenlendi. Bir terörist yakalanarak etkisiz hale getirildi, 3 kişi gözaltına alındı, 2 kişi tutuklandı. FETÖ, DEAŞ ve DHKP-C'ye yönelik 2 operasyonda da işlem yapıldığı bildirildi.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede ay boyunca 3 operasyon düzenlendi. 6 kişi gözaltına alınırken, 2 kişi tutuklandı, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığına yönelik çalışmalarda 20 silah ele geçirilirken, 39 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına ilişkin bilgi veren Koç, "Kasım ayında 11 operasyon gerçekleştirdik, 49 olaya müdahale ettik. 16 kişi hakkında işlem yapıldı, bunlardan 15'i tutuklandı" dedi. Operasyonlarda 5 kilo 722 gram esrar, 55 gram afyon, 2 gram bonzai, 11 kilo 154 gram skunk ve 209 sentetik hap ile piyasa değeri 2 milyar 406 milyon TL olan 802 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Siber suçlarla mücadelede 47 olaya müdahale edilerek detaylı inceleme yapıldı. Terör bağlantılı 17 hesap, çeşitli suçlarda kullanılan 30 hesap tespit edildi ve 28 kişi hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

Trafik güvenliği kapsamında Kasım ayında 57 bin 581 araç denetlendi. Kurallara uymadığı belirlenen 6 bin 377 araca idari işlem uygulandı. Meydana gelen 84 trafik kazasında 157 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti.

Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelede 19 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda 14 kişi tutuklanırken, 6 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı ve 10 araca el konuldu. Hudut birliklerince 1.042 düzensiz göçmenin ülkeye girişinin engellendiği bildirildi. İldeki 4 Mobil Göç Noktası'nda 16 bin 544 kişi sorgulanırken, 128 düzensiz göçmen tespit edildi.

Vali Koç, açıklamasının sonunda, "Hedefimiz vatandaşlarımızın güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir yaşam sürmesidir. Kamu kurumlarımız ve hemşehrilerimizin desteğiyle ilimizin güvenliğini, huzurunu ve refahını güçlendirmeye devam ediyoruz. Daha yaşanabilir, daha güvenli ve daha güçlü bir Ağrı için çalışmalarımızı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - AĞRI