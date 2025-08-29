Ağrı'da Hapis Cezası Olan İki Hükümlü Yakalandı

Güncelleme:
Farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü, Ağrı'da polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan aranan ve 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y. ile "Bir Yabancıyı Ülkeye Sokan veya Ülkede Kalmasına İmkan Sağlama" suçundan aranan ve 15 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. yakalandı.

Gözaltına alınan hükümlüler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Ağrı Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
