Ağrı'da Hapis Cezası Olan İki Hükümlü Yakalandı

Ağrı'da farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan aranan ve 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y. ile "Bir Yabancıyı Ülkeye Sokan veya Ülkede Kalmasına İmkan Sağlama" suçundan aranan ve 15 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. yakalandı.

Gözaltına alınan hükümlüler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Ağrı Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AĞRI