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Ağrı'da GBT sorgulaması yapmak isteyen mahalle bekçilerine saldıran 5 kişi tutuklandı

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Ağrı'da Cumhuriyet Caddesi yakınında görevli olan bekçiler, şüpheli hareketler sergileyen bir grubu durdurarak GBT sorgulaması yapmak istedi. Kimlik bilgilerini vermek istemeyen 5 kişi bekçilere saldırınca kavga çıktı. Polis ekipleri olaya müdahale ederek şahısları gözaltına aldı. Tutuklanan şahıslar adliyeye sevk edildi.

Ağrı'da GBT sorgulaması yapmak isteyen mahalle bekçilerine saldıran 5 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'da Cumhuriyet Caddesi yakınında görevli olan bekçiler devriye sırasında şüpheli hareketler sergileyen bir grubu durdurarak GBT sorgulaması yapmak istedi. Kimlik bilgilerini vermek istemeyen A.S, S.S, T.S, B.D ve F.M bekçilere saldırınca kavga çıktı. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahısları gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şahıslar mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda yaralanan 2 bekçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Caddesi Kavga Ağrı Saldırı Güvenlik Ceza Polis Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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