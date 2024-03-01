Ağrı'da cinayet ve cinsel istismar suçundan aranan 2 şahıs jandarma tarafından yakalandı

Ağrı'da cinayet ve cinsel istismar suçundan aranan 2 şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Ağrı Valiliği İl Jandarma komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, kasten adam öldürme suçundan aranan ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.K ve çocuğun cinsel istismarı suçundan hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A isimli şahıslar Hamur ilçesinde yakalandı. Şahıslar yapılan işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. - AĞRI