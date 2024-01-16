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Ağrı'da asansör boşluğuna düşen çocuk yaralandı

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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuk, asansör boşluğuna düşerek yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı. Polis soruşturma başlattı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde asansör boşluğuna düşen 14 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay, saat 19.50 sıralarında Doğubayazıt ilçesi Çiftepınar Mahallesi Mertoğlu Pasajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybedip asansör boşluğuna düşen N.G. (14) yaralandı. Çevredekilerin olayı 112 Acil Çağrı merkezine bildirmesi üzerine, olay yerine Doğubayazıt Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, bulunduğu yerden kurtarılarak Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubeyazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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