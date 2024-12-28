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Ağrı'da Akaryakıt Yüklü Tanker Devrildi: Sürücü Yaralı

Ağrı'da Akaryakıt Yüklü Tanker Devrildi: Sürücü Yaralı
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Ağrı'nın Tutak ilçesinde seyir halindeki bir akaryakıt yüklü tanker, kontrolden çıkarak devrildi. Olayda yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı, durumu iyi.

Ağrı'nın Tutak ilçesinde akaryakıt yüklü tankerin devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Esmer köyü yakınlarında saat 10.30 sıralarında, seyir halindeki 72 AAV 220 plakalı akaryakıt yüklü tanker, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından araçtan çıkarılan tanker sürücüsü, olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edildi. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğunu bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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