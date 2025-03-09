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Ağrı'da 31 Yaşındaki Genç Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybetti!

Ağrı'da 31 Yaşındaki Genç Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybetti!
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Ağrı'da iki çocuk babası 31 yaşındaki Yunus Söğüt, sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Eşi tarafından uyandırılmaya çalışılan Söğüt'e sağlık ekipleri müdahale etti ancak kurtarılamadı. Cenazesi otopsi sonrası köyünde toprağa verildi.

Ağrı'da 31 yaşındaki şahıs, gece geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, dün sabaha karşı Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki çocuk babası Yunus Söğüt (31), sahur için eşi tarafından saat 04.00 sıralarında uyandırılmaya çalışıldı. Söğüt eşinin tüm çabalarına rağmen tepki vermeyince 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Söğüt'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Söğüt'ün cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi sonucunda genç adamın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi. Otopsi işlemlerinin ardından Yunus Söğüt'ün cenazesi, Ağrı merkeze bağlı Eğribelen köyünde toprağa verildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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