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Kayseri'de Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Kayseri'de Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
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Kayseri'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan A.T. (39) yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan A.T. (39) yakalandı.

İşlemleri tamamlanan A.T., cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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