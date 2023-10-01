Ağır hasarlı bina tehlike saçıyor

MALATYA - Malatya'da 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alarak duvarlarından bir bölümü çöken 3 katlı bina tehlike saçıyor.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde büyük yıkım yaşayan Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürerken, Battalgazi ilçesi Kavaklığıbağ Mahallesi Halep caddesi üzerinde bulunan duvarlarından bir bölümü çöken 3 katlı bina ise, her an kendiliğinden çökecek gibi duruyor. Binanın hemen ön kısmında bulunan cadde de çok sayıda vatandaşın günü birlik geçiş yaptığını kaydeden bazı vatandaşlar yapının tehlike saçtığını belirterek, güvenlik tedbiri alınmasını istedi.