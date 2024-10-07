Ağaçtan Düşen Vatandaş Ambulans Helikopterle Hastaneye Sevk Edildi

Ağaçtan düşüp ağır yaralanan vatandaş ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi

SİİRT - Siirt'in Tillo ilçesinde meyve toplarken ağaçtan düşüp ağır yaralanan Cesim Efe(60), Diyarbakır'dan gelen ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Alınan bilgilere göre, Tillo ilçesinin Kargacık mezrası kırsalında 60 yaşındaki Cesim Efe, meyve topladığı sırada ağaçtan düşüp ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Arazinin engebeli olması nedeniyle Efe için Sağlık Bakanlığı tarafından Diyarbakır'dan ambulans helikopter yönlendirildi. Efe, araziden helikopterle alınarak Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Efe'nin durumunun ciddiyetinin koruduğu öğrenildi.