Haberler

Siirt'te ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Siirt'te ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sağ salim kurtarılarak doğal ortamına bırakıldı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde ağaçta mahsur kalan bir kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarıldı.

Kurtalan ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de vatandaşlar, bir kedinin ağaca çıkarak mahsur kaldığını fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, itfaiye aracının merdivenini kullanarak ağaca çıktı. Yapılan çalışma sonucunda ağaçta mahsur kalan yavru kedi bulunduğu yerden dikkatli şekilde alındı.

Kurtarılan kedi, sağlık durumunun iyi olduğunun görülmesinin ardından doğal ortamına bırakıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tahran'a yeni hava saldırısı! İran'ın ekonomisini vuruyorlar

Trump'ın tehdidinin ardından saldırı başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uçakta 'Trump'ta ölüm' sloganı atınca gözaltına alındı

Trump'a öfke büyüyor! Uçakta attığı slogan ortalığı karıştırdı
Orkun Kökçü'den derbinin ardından zehir zemberek sözler

Hedefinde o isim var: Orkun'dan zehir zemberek sözler
Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı

Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı
NBA efsanesi ile dünyanın en uzun modeli yan yana

Boyu boyuna uygun! Adı üstünde "Devlerin" buluşması
Uçakta 'Trump'ta ölüm' sloganı atınca gözaltına alındı

Trump'a öfke büyüyor! Uçakta attığı slogan ortalığı karıştırdı
Galatasaray, Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı

Fenerbahçelileri strese sokan gelişme
Devlet Bahçeli'nin de kaçırmadığı dizi Arap dünyasına açılıyor

Devlet Bahçeli'nin de kaçırmadığı dizi Arap dünyasına açılıyor