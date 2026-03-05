Ağabeyini vuran sanığını cezası belli oldu

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde ağabeyini tabancayla vurarak yaralanan sanığa 11 yıl hapis cezası verildi.

Pınarbaşı ilçesinde iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden ağabeyi B.K.'yi tabanca ile yaralayan A.K.'nin istinaf mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden yargılandığı davada karar çıktı. Karar duruşmasına tutuklu bulunan A.K. ve avukatı katıldı. Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya katılan tutuklu sanık A.K., olaydan dolayı pişman olduğunu belirterek, öldürmek kastıyla hareket etmediğini dile getirdi. Avukatı da B.K.'nin A.K.'nın alacağını istemesi üzerinden sosyal medyadan tehdit içerikli paylaşımlar yaptığını olay günü de traktörle A.K.'nın yolunu kestiğini belirterek, müvekkilinin beraatını talep etti.

Yapılan yargılama sonucu mahkeme heyeti daha önce 18 yıl 3 ay hapis cezası alan A.K.'ya haksız tahrik indirimi uygulayarak ağabeyine karşı işlediği suçtan dolayı 11 yıl 3 ay hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına karar verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı