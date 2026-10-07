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Ağabeyini tüfekle vurdu

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Ağabeyini tüfekle vurdu
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Samsun’un Havza ilçesinde kardeşi tarafından tüfekle vurulan şahıs yaralandı.

Samsun'un Havza ilçesinde kardeşi tarafından tüfekle vurulan şahıs yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, saat 18.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Şehit Yarbay Mesut Kuru Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, oto galeri işletmecisi N.K., kardeşi B.Y. tarafından tüfekle kasık bölgesinden vuruldu. Silah sesini duyan çevredeki esnaf ve komşuları, yaralanan N.K.'nın yardımına koştu. Yaralı, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından özel araçla Havza Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından N.K., Samsun Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olayın ardından B.Y.'nin Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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