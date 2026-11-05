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Afyonkarahisar Sultandağı'nda 1 milyon lira gasp etmeye çalışan 3 şüpheli tutuklandı

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Afyonkarahisar Sultandağı'nda 1 milyon lira gasp etmeye çalışan 3 şüpheli tutuklandı
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Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesine bağlı Dereçine beldesinde tarlada çalışan kişinin 3 şüpheli tarafından darp edilerek yaklaşık 1 milyon lirasının gasp edilmeye çalışıldığı iddia edildi. JASAT'ın 24 saat geçmeden yakaladığı şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde tarlada çalışan bir kişiyi öldüresiye darp ederek 1 milyon lirasını gasp etmeye çalışan 3 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin titiz operasyonuyla 24 saat geçmeden yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Sultandağı ilçesine bağlı Dereçine beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarlada çalıştığı esnada husumetlilerinin hedefi olan A.O.B., aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen İ.Ö. ile Konya'dan geldiği belirtilen Ö.K. ve G.S.'nin saldırısına uğradı. Üç şüphelinin A.O.B.'yi öldüresiye darp ettiği ve traktöründe bulunan yaklaşık 1 milyon lirayı gasp etmeye çalıştığı iddia edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kemik kırıkları oluşacak şekilde ağır yaralanan A.O.B., olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, faillerin yakalanması için özel bir çalışma başlattı. Bölgedeki izleri ve olayda kullanılan aracı kısa sürede tespıt eden ekipler, düzenledikleri operasyonla İ.Ö., Ö.K. ve G.S.'yi olay üzerinden 24 saat geçmeden yakalayarak gözaltına aldı. Şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan tutuklanarak Bolvadin Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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