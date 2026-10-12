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Afyonkarahisar Sandıklı'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

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Afyonkarahisar Sandıklı'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde torbacı olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı. Operasyonda 3 peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde, 5 uyuşturucu aparatı, 1 tabanca ve 3 ses fişeği ele geçirildi; şüpheliler cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da torbacı diye adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik polis tarafından yapılan operasyonda 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Sandıklı ilçesinde polis ekiplerince uyuşturucu madde kullanan, temin eden ve satan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yapılan operasyonda 3 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde, 5 adet uyuşturucu aparatı, 1 adet tabanca ve 3 adet ses fişeği ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan M.A. ve Y.S. isimli şahıslar 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapma' suçlamasıyla sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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