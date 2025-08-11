Afyonkarahisar-Konya kara yolunda tırda yangın

Afyonkarahisar- Konya kara yolu üzerinde seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi Eber köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Konya istikametine doğru seyir halinde olan eşya yüklü bir nakliye tırında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Vatandaşlar durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alınırken, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Trafik ise yangın söndürme çalışmaları süresince durduruldu.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - AFYONKARAHİSAR