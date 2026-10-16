Afyonkarahisar jandarması Sinanpaşa Bulca'da silah ruhsat sahiplerine seminer verdi

Afyonkarahisar jandarması Sinanpaşa Bulca'da silah ruhsat sahiplerine seminer verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, Sinanpaşa'nın Bulca köyünde silah ruhsatı sahiplerine bilgilendirme semineri düzenledi. Seminerde silah kullanımı, kazalar ve yaralanmalar anlatıldı; faaliyetlerin süreceği belirtildi.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından Sinanpaşa ilçesine bağlı Bulca köyünde silah ruhsatı bulunan vatandaşlara yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.
Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen seminerde, silah ruhsatı sahibi vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunuldu. Faaliyet kapsamında vatandaşların silah ruhsatı ve silah kullanımıyla ilgili konularında bilgiler verilerek, özellikle silahla yaşanan kazalar ve yaralanmalar konusunda bilgilere verildi.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığının vatandaşları bilgilendirmeye yönelik faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.