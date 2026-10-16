Afyonkarahisar jandarması Sinanpaşa Bulca'da silah ruhsat sahiplerine seminer verdi

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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından Sinanpaşa ilçesine bağlı Bulca köyünde silah ruhsatı bulunan vatandaşlara yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.

Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen seminerde, silah ruhsatı sahibi vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunuldu. Faaliyet kapsamında vatandaşların silah ruhsatı ve silah kullanımıyla ilgili konularında bilgiler verilerek, özellikle silahla yaşanan kazalar ve yaralanmalar konusunda bilgilere verildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığının vatandaşları bilgilendirmeye yönelik faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı