Haberler

Afyonkarahisar jandarması Sinanpaşa Bulca'da silah ruhsat sahiplerine seminer verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar jandarması Sinanpaşa Bulca'da silah ruhsat sahiplerine seminer verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, Sinanpaşa'nın Bulca köyünde silah ruhsatı sahiplerine bilgilendirme semineri düzenledi. Seminerde silah kullanımı, kazalar ve yaralanmalar anlatıldı; faaliyetlerin süreceği belirtildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından Sinanpaşa ilçesine bağlı Bulca köyünde silah ruhsatı bulunan vatandaşlara yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.

Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen seminerde, silah ruhsatı sahibi vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunuldu. Faaliyet kapsamında vatandaşların silah ruhsatı ve silah kullanımıyla ilgili konularında bilgiler verilerek, özellikle silahla yaşanan kazalar ve yaralanmalar konusunda bilgilere verildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığının vatandaşları bilgilendirmeye yönelik faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 21 sitede yayınlandı.
Binali Yıldırım'dan Azerbaycan çıkışı: En şiddetli şekilde cezalandırırız

Yıldırım'dan Azerbaycan çıkışı: En şiddetli şekilde cezalandırırız
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ocağa yemek koyup uyuyakaldı, kendisini kurtaran ekiplere 'Borcum ne kadar?' diye sordu

Yaptığı ayrı, kurtarıldıktan sonra sorduğu ayrı 'pes' dedirtti
Fahrettin Koca'dan Beşiktaş'ın zaferine olay yorum: Hata kodu BJK

Fahrettin Koca'dan Almanları delirten paylaşım
Kadıköy Boğası, 1 milyon liralık hayalini İbrahim Tatlıses'e anlattı

Görüntü bomba! Milyonluk hayalini Tatlıses'e anlattı

Bursa'da sağanak yağışın etkisiyle Suuçtu Şelalesi coştu

Korku filmi gibi ama değil! Görüntü Türkiye'den
Jhon Duran'ın yıldızlaştığı gecede Benfica 4 golle galip

Fener'in eski yıldızı golleriyle yıldızlaştı, tüm stat adını haykırdı
Kış kapıyı erken çaldı! İstanbul'un yanı başı beyaza büründü

Kış kapıyı erken çaldı! İstanbul'un yanı başı beyaza büründü
Hülya Avşar, Kanlı Nigar’ı oynayacak: Karakter olarak benziyoruz

Hülya Avşar, Kanlı Nigar’ı oynayacak: Karakter olarak benziyoruz