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Afyonkarahisar İhsaniye'de 8 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaralayan cinayet zanlısı, Eskişehir'e kaçtıktan sonra jandarma ve polisin ortak operasyonuyla yakalandı. Zanlı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaraladıktan sonra Eskişehir'e kaçan cinayet zanlısı tutuklandı.

İhsaniye ilçesine bağlı Yukarıtandır, Ayazini ve Kıyır köylerinde peş peşe düzenlediği silahlı saldırılarda 8 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de ağır yaralayan Arif Sefa Ö. (28), gasp ettiği araçlarla Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine kaçmış, jandarma ve polis ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalanmıştı. İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusu tamamlanan zanlı, çelik yelek giydirilerek jandarma komando timlerinin geniş güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye getirildi.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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