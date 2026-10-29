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Afyonkarahisar Emirdağ'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar Emirdağ'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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Afyonkarahisar Emirdağ'a bağlı Kuruca köyü yakınlarında tır, otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı, çevredekilerin ihbarıyla gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken güvenlik güçleri inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da tır, otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında şans eseri 1 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesine bağlı Kuruca köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen tır ile 32 HL 024 plakalı otomobil ve 06 KB 1118 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç yol ortasına devrilirken, otomobil ise yol kenarındaki şarampole girerek durabildi. Kazada yaralanan bir kişi çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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