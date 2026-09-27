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Afyonkarahisar Emirdağ'da park halindeki tırda 56 yaşındaki sürücü ölü bulundu

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Afyonkarahisar Emirdağ'da park halindeki tırda 56 yaşındaki sürücü ölü bulundu
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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde uzun süre park halinde duran tırın 56 yaşındaki sürücüsü, kabindeki yatak bölümünde ölü bulundu. Sürücünün cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Emirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken savcılık soruşturma başlattı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde uzun süre park halinde duran tırın 56 yaşındaki sürücüsü, aracının kabinindeki yatak kısmında ölü bulundu.

Olay, Emirdağ Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede park halinde bulunan 26 AHY 572 plakalı tırın uzun süre yerinden oynamaması ve çevrede kimsenin görülmemesinden şüphelenen vatandaşlar, durumu Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, tırın şoför koltuğunun arkasındaki yatak bölümünde hareketsiz yatan 56 yaşındaki İrfan Zencir'i kontrol etti. Ekipler, Zencir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Zencir'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Emirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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