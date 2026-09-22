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Afyonkarahisar Emirdağ'da iki kamyon çarpıştı, yaralı sürücü vinçle kurtarıldı

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Afyonkarahisar Emirdağ'da iki kamyon çarpıştı, yaralı sürücü vinçle kurtarıldı
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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi çıkışında iki kamyonun çarpıştığı kazada sürücülerden biri yaralandı. Sıkıştığı yerden vinç yardımıyla yaklaşık yarım saat sonra çıkarılan yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da iki kamyonun çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında sürücülerden biri yaralandı. Yaralanan sürücü sıkıştığı yerden vinç yardımıyla yaklaşık yarım saat sonra çıkarılabildi.

Kaza, Emirdağ ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emirdağ istikametinde seyir halinde olan Y.Ş. idaresindeki 32 EL 442 plakalı kamyon, aynı yönde önünde ilerleyen N.A. yönetimindeki 42 EAC 62 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 32 EL 442 plakalı kamyonda sıkışan Y.Ş., ekiplerin vinç yardımıyla yürüttüğü çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı sürücünün kaza sonrası yaşadığı acı nedeniyle feryatları çevrede bulunanların yüreklerini burktu.

Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sağlık ekipleri tarafından Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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