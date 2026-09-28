Afyonkarahisar Dinar'da kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı, 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar Dinar'da kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Haydarlı beldesinde kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki bir evin istinat duvarına çarptı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralanırken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı ve jandarma inceleme başlattı.
Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak bir istinat duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, Dinar ilçesine bağlı Haydarlı beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.Ö., idaresindeki 32 FF 024 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobil ardından yol kenarında bulunan bir evin istinat duvarına çarparak durabildi. Kazada sürücü ile birlikte B.Ö., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası
olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.