Haberler

Afyonkarahisar Dinar'da kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı, 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Haydarlı beldesinde kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki bir evin istinat duvarına çarptı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralanırken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı ve jandarma inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak bir istinat duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Dinar ilçesine bağlı Haydarlı beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.Ö., idaresindeki 32 FF 024 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobil ardından yol kenarında bulunan bir evin istinat duvarına çarparak durabildi. Kazada sürücü ile birlikte B.Ö., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası

olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 47 sitede yayınlandı.
Feyza Altun evliliğini bitirdi! Eşine aldatma suçlaması yöneltti

Evliliğini bitirdi! Zehir zemberek sözlerle böyle duyurdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

7 kişinin hayatını kaybettiği kazada yürek yakan detay! Aynı aileden 3 kişi var

7 kişinin öldüğü kazada yürek yakan detay! Kimlikler belli oldu
Fon soruşturmasında sıra milyarder Feridun Geçgel'e geldi! Mal varlığına tedbir

Türkiye'nin en zenginlerinden biriydi! Mal varlığına tedbir geldi
İşkenceci katil general yakalandı

İşkenceci katil general yakalandı
Mahsun Kırmızıgül söyledi, Halil Ergün efkârlandı

Usta oyuncuyu hiç böyle görmediniz! Mahsun söyledi, o efkarlandı
EGM, polislerin iş bırakacağı iddialarını yalanladı

Polisler iş mi bırakacak? EGM'den resmi açıklama geldi
Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu gözaltına alındı

Fon soruşturmasında banka genel müdürü gözaltına alındı
Van'da korku dolu anlar! Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi

Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi, ortalık fena karıştı