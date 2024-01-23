Afyonkarahisar'da Yolcu Otobüsü Refüje Girdi: 6 Yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak yol kenarındaki refüje giren yolcu otobüsünde faciadan dönülürken, kazada şans eseri 6 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesine bağlı Karadirek köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Antalya'dan İstanbul'a giden 16 BBG 235 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki refüje girerek durabildi. Yan yatmaktan son anda kurtulan otobüste faciadan dönülürken, kazada 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR