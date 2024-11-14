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Afyonkarahisar'da Yangın: Tek Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Afyonkarahisar'da Yangın: Tek Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir evde çıkan yangın, köy sakinlerine korkulu anlar yaşattı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, çıkış nedeni üzerine inceleme başlatıldı.

Afyonkarahisar'da çıkan yangında tek katlı kerpiç bir ev alevlere teslim olarak kullanılamaz hale geldi.

Şuhut ilçesinde tek katlı kerpiç bir evde çıkan yangın köy sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Edinilen bilgilere göre, Z.Ö.'ye ait 2 katlı kerpiç evde sabah 06.00 civarlarında belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Köy sakinlerinden haber vermesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin özverili çalışmaları sonucunda yangın kısa süre içerisinde söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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