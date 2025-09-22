Afyonkarahisar'da Yangın: 1 Ölü, 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da bir dairede çıkan yangında panikle balkondan atlayan bir kişi hayatını kaybederken, olayda 2 kişi de yaralandı.

Olay, kent merkezi Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede bulunan apartmanın 3. katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Dumanları görerek paniğe kapılan Fadik Belen (81) ile Ali İhsan Demirdelen'in balkondan aşağıya atlaması sonucu vücutlarında kırıklar oluştu. Emine Demirdelen de dumandan etkilendi.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürdü.

Vücutlarında yanıklar oluşan yaralılar, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

Ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Fadik Belen ise müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavileri devam ederken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR