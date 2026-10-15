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Afyonkarahisar'da yaklaşık 10 yıldır aranan FETÖ firarisi M.K. yakalandı

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Afyonkarahisar'da FETÖ üyeliğinden aranan ve yaklaşık 10 yıldır firari olan M.K., polis çalışmasıyla kent merkezinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Afyonkarahisar'da, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan ve yaklaşık 10 yıldır firari olduğu belirlenen M.K. isimli şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik ortak çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda, geçmiş dönemde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki kolejlerden sorumlu olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen M.K.'nin yaklaşık 10 yıldır firari olduğu belirlendi.

Ekiplerin çalışmaları neticesinde kent merkezinde yakalanarak gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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