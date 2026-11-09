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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 27 hap ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 27 hap ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı
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Afyonkarahisar'da sokak satıcılarına yönelik operasyonda 27 uyuşturucu hap, 1 gram uyuşturucu madde ve peçeteye emdirilmiş 1 uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi, uyuşturucu madde ticareti yapma suçlamasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Afyonkarahisar'da sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Operasyonda 27 adet uyuşturucu hap, 1 gram uyuşturucu madde ve peçeteye emdirilmiş 1 adet uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan K.A. isimli şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapma suçlamasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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