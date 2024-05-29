Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltına Alındı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü merkez Yarenler Mahallesi'nde yaptığı operasyonda bir şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yaparken, bir şahsı da uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan gözaltına aldı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Yarenler Mahallesinde sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda; 7 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde, 1 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. İ.B. isimli şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçu kapsamında adli işlem yapıldı. A.A. İsimli şahsa ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçu kapsamında gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR