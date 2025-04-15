Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Gözaltında

Afyonkarahisar'da şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde uyuşturucu maddelerle yakalanan iki kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, kent girişinde uygulama yapan polis ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramada 21 gram uyuşturucu madde, 51 adet uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi. Olayın ardından araçta bulunan M.A.K. ve H.Ş., gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR