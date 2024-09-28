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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı
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Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 240 gram esrar ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından bir ilçe ve 3 beldede gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 240 gram esrar ile birlikte değişik türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından İscehisar ilçesi ile Salar, Sülün ve Değirmenayvalı beldelerinde İ.H., M.G., M.K. S.G. M.D. ve O.D. isimli şahısların evlerinde uyuşturucu madde kullandıkları ve kaçak sigara, elektronik sigara ile açıktan tütün satışı yaptıkları yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler önceden belirledikleri adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Baskınlarda yapılan aramalarda 35 kök kenevir bitkisi, 1 kilo 240 gr esrar, 3 gr kenevir tohumu, 5 adet uyuşturucu hap, ruhsatsız av tüfeği, 5 bin 280 adet doldurulmuş makaron, 10 kilo 300 gr açık kıyılmış tütün, 3 kilo 500 gr nargile tütünü, 7 adet elektronik sigara ve 15 adet elektronik sigara likiti ele geçirildi. Olayın ardından 6 kişi gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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