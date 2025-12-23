Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 252 adet uyuşturucu hapla yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aldıkları bir ihbar üzerine harekete geçerek Sinanpaşa ilçesinde farklı adreslere baskın düzenledi. Baskında yapılan aramalarda 252 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayın ardından M.F.G., Ş.Ö., B.İ. ve Y.K.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR