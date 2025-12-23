Haberler

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da jandarma, düzenlediği operasyonda 252 adet uyuşturucu hapla yakaladığı 4 kişiyi gözaltına aldı. Baskınlar Sinanpaşa ilçesinde gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 252 adet uyuşturucu hapla yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aldıkları bir ihbar üzerine harekete geçerek Sinanpaşa ilçesinde farklı adreslere baskın düzenledi. Baskında yapılan aramalarda 252 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayın ardından M.F.G., Ş.Ö., B.İ. ve Y.K.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yeni yılda köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25,49 oranında artacak

Yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zam belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Anayasa Mahkemesi'nden çakarlı araç kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Anayasa Mahkemesi'nden çakarlı araçlar için emsal karar
Call of Duty'nin yapımcısı Vince Zampella hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü oyun yapımcısı korkunç kazada hayatını kaybetti
Spiker mi casus mu? Ela Rümeysa Cebeci'yle ilgili gündem yaratacak iddia

Spiker değil casus mu? Dosyadaki detay ortalığı karıştırdı
Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye olay tepki: Terbiyesizlik

Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye olay tepki: Terbiyesizlik
Anayasa Mahkemesi'nden çakarlı araç kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Anayasa Mahkemesi'nden çakarlı araçlar için emsal karar
90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu

90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu! Bu ismi tanıyorsunuz
Çanakkale'de eski karı koca silahla öldürüldü

Eski karı koca otoparkta vurularak öldürüldü
title