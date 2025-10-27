Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alınırken, operasyonda baskın yapılan adreslerde ise değişik tür ve miktarlardan uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Emirdağ ilçesinde uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına yönelik operasyon yaptı. Operasyonda baskın yapılan adreslerde arama yapan ekipler 20 gram bonzai, 2 gram tütüne karıştırılmış esrar, 2 gram sentetik kannabinoid (180 kullanımlık peçete), kuru sıkı tabanca ve uyuşturucu madde öğütme aparatı ele geçirildi. Olayın ardından G.K., G.A., A.C.K. ve R.B. isimli şahıslar gözaltına alındı. Yakalanan şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR