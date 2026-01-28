Haberler

Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen jandarma operasyonunda 3304 adet uyuşturucu hapla yakalanan H.T. tutuklandı. Operasyonda ruhsatsız av tüfeği ve mermi de ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3304 adet uyuşturucu hapla yakalanan bir şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Sülümenli beldesinde yapıldı. Aldığı istihbarat üzerine harekete geçen ekipler beldedeki bir adrese baskın düzenledi. Baskında arama yapan ekipler 3304 adet uyuşturucu hap, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Olayın ardından H.T., isimli şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Yıllar sonra bir ilk! Trump'ın iki kelimesi deprem etkisi yarattı

Yıllar sonra bir ilk! Trump'ın iki kelimesi deprem etkisi yarattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Somalili meclis üyesine spreyli saldırı! Trump'tan tansiyonu yükseltecek tepki

Trump'ın hedef gösterdiği isme saldırı! Gizemli bir sıvı püskürttü
OnlyFans yıldızı Sophie Rain'in geliri 100 milyon doları aştı

Benim diyen sanayici onun kadar para kazanmıyor
Denizaltıda 9 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

Ülke tarihine geçti! Baskın yapılan denizaltıdan neler çıktı neler
Sigara yasağı genişliyor! Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak

Sigara yasağı genişliyor! Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak
Somalili meclis üyesine spreyli saldırı! Trump'tan tansiyonu yükseltecek tepki

Trump'ın hedef gösterdiği isme saldırı! Gizemli bir sıvı püskürttü
46 ilde dev operasyon! 151 şüpheli yakalandı, hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı

46 ilde dev operasyon! 151 şüphelinin telefonundan aynı uygulama çıktı
Fenerbahçe'de büyük ters köşe! 'Golcü gelecek' derken yıldız isim gidiyor

F.Bahçe'de büyük ters köşe! "Golcü gelecek" derken yıldız isim gidiyor