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Uyuşturucu maddeler ve pompalı tüfekle yakalanan 2 kişi tutuklandı

Uyuşturucu maddeler ve pompalı tüfekle yakalanan 2 kişi tutuklandı
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Afyonkarahisar'da torbacı olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddeler ve pompalı tüfek ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Afyonkarahisar'da torbacı diye adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda uyuşturucu maddeler ve pompalı tüfekle yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından torbacı diye adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 28 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu,8 adet uyuşturucu hap ile 3 gram uyuşturucu madde ve pompalı tüfek ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan B.Y., M.Ö., H.K., M.D. ve H.K.isimli şahıslar hakkında 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan işlem yapıldı. V.G. ve B.Y.isimli şahıslar ise emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma' suçlamasıyla sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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