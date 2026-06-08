Haberler

Afyonkarahisar'da uyuşturucu emdirilmiş peçete ve 508 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi

Afyonkarahisar'da uyuşturucu emdirilmiş peçete ve 508 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ve sentetik ecza maddeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden G.Y., 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklanırken, G.G. hakkında adli işlem yapıldı.

Afyonkarahisar'da polis ekiplerince suç ve suçluyla mücadele kapsamında düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince suç ve suçluyla mücadele çalışmaları kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 3 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu maddesi ve 508 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak yakalanan şüphelilerden G.G. isimli şahsa 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan adli işlem yapıldı. Diğer şüpheli G.Y. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçu kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'ın çağrısı sonrası İran ve İsrail'den yeni karar

Trump'ın çağrısı sonrası İran ve İsrail'den yeni karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

PSG Başkanı canlı yayında anlattı: Artık delirdiğini düşünüp korkmaya başlamıştık

Canlı yayındaki sözleri çok konuşuldu: Korkmaya başladık
Vincenzo Italiano'dan 3 isme kesik! Kampa dahi götürmüyor

Gelir gelmez 3 isme ''Güle güle'' dedi

CHP'li Öztrak'tan Özgür Özel'e sert sözler

CHP'nin ağır topundan Özgür Özel'e sert sözler

Cinayet gibi kaza! Talihsiz emlakçının ölüm anı anbean kamerada

Emlakçının acı sonu! "Ölümün de hayırlısı" dedirten olay

Ezan sırasında müziğin durmasından rahatsız oldu: Kusura bakmayın ama...

Ezan sırasında müziğin durmasından rahatsız oldu
Yusufeli Barajı'nda kapaklar açıldı, gökkuşağı görüntüsü hayran bıraktı

Türkiye'nin en büyüğünde kapaklar açıldı, görüntüler mest etti
Kocasını aldatan kadının sözleri 'Bu kadarına da pes' dedirtti

Kocasını aldatan kadının sözleri "Bu kadarına da pes" dedirtti