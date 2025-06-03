Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole girip yön tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen ambulans yaralıyı hastaneye kaldırdı.
Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak şarampole girip ardından yön tabelasına çarparak durabilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Sandıklı ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 03 UT 126 plakalı otomobil sürücüsünün bilinmeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından şarampole girip yön tabelasına çarparak durabildi. Kazada sürücü yaralandı. Yaralanan şahıs çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa