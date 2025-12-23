Kamyonla çarpışıp şarampole devrilen otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kamyon ile çarpışıp şarampole devrilen otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Dinar ilçesine bağlı Okçular köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.M. (47) idaresindeki otomobil, Dinar-Çay kara yolu Okçular köyü yakınlarında İ.Y.A'nın (23) kullandığı kamyonla çarpıştı. İki araç da şarampole devrildi. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü M.M. kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR