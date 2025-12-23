Haberler

Kamyonla çarpışıp şarampole devrilen otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Güncelleme:
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyonla çarpışan otomobil sürücüsü M.M. hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza, Dinar ilçesine bağlı Okçular köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.M. (47) idaresindeki otomobil, Dinar-Çay kara yolu Okçular köyü yakınlarında İ.Y.A'nın (23) kullandığı kamyonla çarpıştı. İki araç da şarampole devrildi. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü M.M. kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500

