Kamyonetin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir kamyonetin devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı. Kazada yaralılar hastaneye kaldırıldı ve jandarma inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Kaza, Şuhut ilçesi Mahmut köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.T., idaresindeki 03 ACF 371 plakalı kamyonet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savunan araç ardından yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte yanında bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

