Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: Bir Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: Bir Kişi Yaralandı
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarpan yabancı plakalı aracın sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün durumu hakkında bilgi verildi.

Afyonkarahisar'da kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarpan yabancı plakalı aracın sürücüsü yaralandı.

Olay, Bolvadin ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kırmızı ışıkta bekleyen M.S. idaresindeki 42 AED 992 plakalı tıra arkadan gelen M.K.'nın kullandığı AS 376 FJ yabancı plakalı otomobil çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücü çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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