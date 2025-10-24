Haberler

Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Güncelleme:
Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje girip bariyerlere çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, jandarma inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da orta refüje girip bariyerlere çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bayat ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.A., idaresindeki 06 ETY 896 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından orta refüje girip bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücü ile birlikte İ.B., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

