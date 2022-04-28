Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 ölü - Haberler

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Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 ölü

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde arızalanan tırı tamiri etmek için gelen araçlara çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde arızalanan tırı tamiri etmek için gelen araçlara çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Dinar'a bağlı Burunkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Kılıçaslan (53) idaresindeki 34 PR 0769 plakalı kamyon, yo kenarında H.A.Ç.'nin arızalanan tırını tamir etmek için gelen M. E. (46) ile M.T'ye (46) ait 2 araca çarptı. Kazada, çarpmanın etkisiyle savrulan ticari aracın sürücüsü Kılıçaslan olay yerinden hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından Kılıçaslan'ın cesedi, Dinar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından H.A.Ç, M.E. ile M.T., jandarma tarafından gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ahmet Kılıçaslan, Karahisar, Kaza, PR, 3. Sayfa, Haberler

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