Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
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Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. İki aracın çarpıştığı kazada, sürücüler ve yolcular hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, A.A. (42) yönetimindeki 34 GDP 88 plakalı otomobil, Cumhuriyet köyü yakınlarında kavşaktan ana yola çıkmak isteyen İ.D. (70) idaresindeki yabancı plakalı araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan yolcular S.A. (23) ve Ş.D. (66) ile birlikte sürücüler de yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Çay ve Bolvadin devlet hastaneleri ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralanan Ş.D., hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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