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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
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Afyonkarahisar'da polis ekipleri, sokak satıcılarına yönelik düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ve 8 bin TL ele geçirildi. Şüphelilerden A.Ş. hakkında adli işlem yapılırken, Ç.K. ise 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da polis tarafından torbacı diye adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında 2 şüpheliyi durdurdu. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 3 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 8 bin TL ele geçirildi.

Olayla ilgili A.Ş. isimli şüpheli hakkında "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan adli işlem yapılırken, Ç.K. isimli şüpheli ise "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Ç.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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