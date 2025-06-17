Afyonkarahisar'da Tır Devrildi: İki Yaralı

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Afyonkarahisar'da tırın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı. Kaza, Sülümenli beldesi yakınlarında meydana geldi. Yaralılar ambulansta hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da tırın kontrolden çıkarak devrildiği trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sülümenli beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.T., idaresindeki 01 TT 054 plakall tır sürücüsün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte yanında bulunan T.T., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanlardan jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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