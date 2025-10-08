Afyonkarahisar'da Takla Atan Otomobilde 3 Yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak takla atan otomobilde 3 kişi yaralandı.

Kaza, Şuhut ilçesi Bademli köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Y., yönetimindeki 07 ASN 260 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından takla atarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte E.D. ve M.D., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR