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Afyonkarahisar'da son bir haftada yapılan denetimlerde 49 aranan şahıs yakalandı

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Afyonkarahisar'da son bir haftada yapılan denetimlerde 49 aranan şahıs yakalandı
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Afyonkarahisar'da 21-28 Eylül 2026 tarihleri arasında düzenlenen asayiş ve şok uygulamalarında, aralarında hapis cezası bulunan firarilerin de olduğu 49 aranan şahıs yakalandı. Denetimlerde 9 bin 724 şahıs ve 2 bin 474 araç sorgulandı; 69 şahsa, 27 araca idari para cezası kesildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen kapsamlı asayiş ve şok uygulamalarında, aralarında hapis cezası bulunan firarilerin de yer aldığı 49 aranan şahıs yakalandı.

Afyonkarahisar'da huzur ve güven ortamının sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 21-28 Eylül 2026 tarihleri arasında il genelinde geniş çaplı denetimler gerçekleştirildi. Kız öğrenci yurtlarının çevresi, Hıdırlık Mesire Alanı ve Erenler bölgesi başta olmak üzere kentin birçok noktasında düzenlenen şok uygulamalar ve sabit kontrollerde, aranması bulunan şahısların yakalanmasına odaklanıldı. Yapılan titiz çalışmalar neticesinde 49 aranan şahıs kıskıvrak yakalanarak adalete teslim edildi.

Hafta boyunca sürdürülen denetimlerde 9 bin 724 şahıs ve 2 bin 474 araç detaylı olarak sorgulandı. Aramalarda 1 adet tabanca, 4 adet tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet havalı tabanca ele geçirildi.

Sokak güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı da taviz verilmedi. Denetimlerde üzerlerinde bıçak taşıdığı tespit edilen 38 şahsa toplam 140 bin 638 TL idari yaptırım uygulandı.

Genel toplamda ise kuralları ihlal ettiği belirlenen 69 şahsa 382 bin 883 TL mevzuata aykırı hareket eden 27 araca ise 1 milyon 10 bin 239 TL idari para cezası kesildi.

Emniyet güçlerinin il genelindeki denetim ve uygulamalarının kararlılıkla süreceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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