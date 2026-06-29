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Jandarma çeşitli suçlardan aranan 35 kişiyi yakaladı

Jandarma çeşitli suçlardan aranan 35 kişiyi yakaladı
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Afyonkarahisar'da jandarma ekiplerinin son bir haftada düzenlediği operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 35 kişi yakalandı, 10 kişi tutuklandı.

Afyonkarahisar'da son bir hafta içerisinde jandarma tarafından çeşitli suçlardan aranan 35 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada çeşitli suçlardan aranan 35 şahıs gözaltına alındı. Şahıslardan işlemleri tamamlanarak adliye sevk edilen 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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