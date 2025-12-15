Afyonkarahisar'da hava durumu
Afyonkarahisar, yeni haftaya soğuk ve parçalı bulutlu bir hava ile başladı. Meteorolojik verilere göre, hafta boyunca yağış beklenmiyor ve sıcaklıkların hissedilir derecede düşmesi öngörülüyor. Geceleri eksi 1, gündüzleri ise 10 derece seviyelerinde sıcaklıklar bekleniyor.
Yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre, kentte hafta boyunca yağış beklenmiyor. Tahminlere göre kentte hafta boyunca parçalı bir havanın etkili olması beklenirken sıcaklıklarında hissedilir derecelerde düşeceği belirtildi. Değerlendirmelere göre, kentte geceleri beklenen en yüksek sıcaklıkların eksi 1, gündüzleri ise 10 derece seviyelerinde olması bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa