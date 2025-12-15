Afyonkarahisar'da hava durumu

Afyonkarahisar yeni haftaya soğuk ve parçalı bulutlu bir hava ile başladı.

Yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre, kentte hafta boyunca yağış beklenmiyor. Tahminlere göre kentte hafta boyunca parçalı bir havanın etkili olması beklenirken sıcaklıklarında hissedilir derecelerde düşeceği belirtildi. Değerlendirmelere göre, kentte geceleri beklenen en yüksek sıcaklıkların eksi 1, gündüzleri ise 10 derece seviyelerinde olması bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR