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Afyonkarahisar'da Silahlı Çatışma: 2 Ölü, Jandarma Müdahale Etti

Afyonkarahisar'da Silahlı Çatışma: 2 Ölü, Jandarma Müdahale Etti
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, aralarında husumet bulunan aileler arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti. Jandarma, zamanında müdahale ederek olayın daha büyük bir katliama dönüşmesini engelledi.

Afyonkarahisar'da 2 kişinin öldüğü silahlı çatışmanın kamera görüntüleri ortaya çıktı. İki tarafın aile üyelerinin ellerinde silah bulunan kişilerin önüne geçmeye çalıştıkları görülürken, kavgaya jandarmanın zamanında müdahalesi olayın katliama dönüşmesi engellendi.

Olay, Sandıklı ilçesine bağlı Çiğiltepe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan N.K., H.G., H.G., H.K., E.K., H.G., S.G., T.G., A.Ç. ve Y.D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nurgül Kocaoğlu (49) ve Hatice Gümüş (47) ve H.G. (47) av tüfeği ve tabanca ile vuruldu.

Sandıklı Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Kocaoğlu ve Gümüş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili H.K., E.K., H.G., S.G., T.G., A.Ç. ve Y.D. isimli şahıslar ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Jandarmanın müdahalesi katliamın önüne geçti

Çatışmanın ortaya çıkan görüntüleri ise görenlere adeta dehşete düşürdü. Pompalı tüfekler ve tabancalarla tarafların birbirine saldırdıkları görüntülerde iki tarafında aile üyelerinin ellerinde silah bulunan kişilerin önüne geçmeye çalıştıkları ve ateş açmalarını engellemeye çalıştıkları gözlendi.

İhbarı alır almaz bölgeye giden jandarma ekipleri ise taraflara müdahale ederek daha fazla ölüm ve yaralanmanın önüne geçti. Jandarmanın müdahalesi yaşanabilecek bir katliamı engelledi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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